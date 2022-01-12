12 января 2022, 00:38
Тело женщины нашли на козырьке дома на юге Москвы
Женщина погибла, упав с высоты на юге Москвы
Женщина погибла, упав с высоты в доме на юге Москвы. Об этом «360» сообщили источники в экстренных службах столицы.
Происшествие случилось в одном из домов по Гурьевскому проезду в столичном районе Орехово-Борисово. По имеющимся данным, женщина выпала с высоты на козырек подъезда.
От полученных повреждений она скончалась. По информации источника, погибшая была 1979 года рождения.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.