Происшествия 23 января 2023, 13:39 Тело замерзшего таксиста обнаружили в лесополосе в Новосибирске

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Водителя такси нашли мертвым в одной из лесополос Новосибирска. В злополучный день мужчина выполнял заказы, сообщил сайт kp.ru.

По данным агентства Nation News, 51-летний водитель работал на собственной машине. Близкие таксиста начали беспокоиться, что мужчина на протяжении долгого времени не отвечал на звонки, после чего обратились в полицию.

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Спустя сутки тело замерзшего водителя было найдено в лесополосе, причину смерти мужчины в настоящее время устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

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