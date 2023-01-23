23 января 2023, 13:39
Тело замерзшего таксиста обнаружили в лесополосе в Новосибирске
Водителя такси нашли мертвым в одной из лесополос Новосибирска. В злополучный день мужчина выполнял заказы, сообщил сайт kp.ru.
По данным агентства Nation News, 51-летний водитель работал на собственной машине. Близкие таксиста начали беспокоиться, что мужчина на протяжении долгого времени не отвечал на звонки, после чего обратились в полицию.
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Спустя сутки тело замерзшего водителя было найдено в лесополосе, причину смерти мужчины в настоящее время устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
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Такси
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