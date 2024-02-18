Происшествия 18 февраля 2024, 21:55 Тело ушедшей из дома в майке и тапочках женщины нашли в Новосибирске kp.ru: в Новосибирске нашли тело женщины, ушедшей из дома в майке и тапочках РИА «Новости»

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Поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы, начались в Новосибирске еще 3 января. Ее тело нашли под мостом спустя чуть больше месяца после исчезновения, сообщило kp.ru.

По словам мужа погибшей, его ночью разбудила дочь со словами, что в доме что-то случилось. На веранде мужчина увидел жену, сидевшую рядом со своей лежащей мамой.

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«Я пощупал руку тещи — пульса не было. Вызвал скорую, вернулся и увидел, что дверь на веранде открыта. А супруга пропала», — отметил он.

На момент пропажи женщина была в одной майке и тапочках. Муж бросился искать жену на улице и по ближайшим переулкам, но ее уже нигде не было. После этого он обратился за помощью в полицию.

Позже к поисковой операции подключились волонтеры, которые тщательно прочесывали все районы Новосибирска. Выяснилось, что женщина попала на камеры наблюдения. Суда по кадрам, некоторых из прохожих предлагали ей помощь, но она продолжала идти, не реагируя на них.

Горожане нашли тело пропавшей под мостом на улице Кирова. По предварительной версии, она могла замерзнуть. Следователи назначили экспертизу, которая определит точную причину смерти