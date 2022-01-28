Тело утонувшей в проруби женщины нашли в Ленобласти

В Ленинградской области нашли тело женщины, утонувшей в проруби во время крещенских купаний. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 47news.ru.

Тело женщины, по предварительным данным, обнаружили в километре от проруби. Отмечается, что информацию журналистам подтвердили в региональной прокуратуре и СК.

Тело нашли в пятницу в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, уточнило издание.

Поиски продолжались девять дней. Спасатели МЧС использовали специальную технику при обследовании реки. Им помогали волонтеры из Москвы, применявшие подводные дроны и инфракрасные камеры.

Женщина утонула в проруби в реке Оредеж 19 января. Она прыгнула в купель, и ее унесло течением. Это произошло на глазах у ее детей. В РПЦ заявляли, что это место не было согласно ни с церковью, ни с властями, а неподалеку была другая оборудованная купель, где в том числе дежурили спасатели.

В СК по Ленобласти по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».