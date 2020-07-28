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    28 июля 2020, 17:37

    Тело утонувшего украинца обнаружили на пляже турецкого Кемера

    Полина Петрова

    Тело утонувшего туриста обнаружили люди, отдыхавшие на пляже турецкого курортного города Кемер, сообщило информационное агентство IHA.
    Тело утонувшего украинца обнаружили на пляже турецкого Кемера

    Уточняется, что погибший является 61-летним гражданином Украины. Прохожие, которые нашли мужчину, вызвали на место сотрудников экстренных служб. Медицинские работники констатировали, что человек мертв, информирует сайт «Русская планета».

    В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют причины и детали произошедшего.

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