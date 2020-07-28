28 июля 2020, 17:37
Тело утонувшего украинца обнаружили на пляже турецкого Кемера
Тело утонувшего туриста обнаружили люди, отдыхавшие на пляже турецкого курортного города Кемер, сообщило информационное агентство IHA.
Уточняется, что погибший является 61-летним гражданином Украины. Прохожие, которые нашли мужчину, вызвали на место сотрудников экстренных служб. Медицинские работники констатировали, что человек мертв, информирует сайт «Русская планета».
В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют причины и детали произошедшего.