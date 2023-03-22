22 марта 2023, 18:30
Тело утонувшего рыбака нашли в реке Свирь в Ленобласти
Спасатели достали из реки Свирь в Ленобласти тело утонувшего рыбака. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Мужчина пошел на рыбалку и утонул накануне, 21 марта. К его поискам привлекли поисково-спасательный отряд Новой Ладоги. В результате тело местного жителя удалось найти.
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Его вытащили на берег и передали для проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.
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