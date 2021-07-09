Тело утонувшего подростка нашли в реке Иртыш под Тобольском

Подросток утонул в реке Иртыш под Тобольском. Специалистам удалось обнаружить тело 14-летнего мальчика и извлечь его из воды. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальный сайт следственного управления СКР по Тюменской области.

Мальчик погиб 8 июля. Сегодня следователям удалось обнаружить его тело. «8 июля во время купания в реке Иртыш, протекающей на территории города Тобольска, 14-летний мальчик резко скрылся под водой. Сегодня в результате поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего обнаружено и извлечено из воды», — сказано на сайте. Следственный комитет ведет проверку. На данный момент опрашивают свидетелей и родственников погибшего мальчика.