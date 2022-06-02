Тело утонувшего мужчины обнаружили в Сургутском районе Югры

Тело утонувшего рыбака разыскали в ходе поисково-спасательной операции в Сургутском районе Югры. Поисками занималась организация «Центроспас-Югория». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Ugra-news.ru.

58-летний житель Сургутского района отправился на рыбалку на протоку Ионина и пропал накануне, в связи с чем организовали поиски. Члены зонального поисково-спасательного отряда осмотрели местность, а также провели беседу с жителями. После этого они обследовали 13 километров протоки с помощью спецоборудования. В результате им удалось обнаружить тело пострадавшего.