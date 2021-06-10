Тело утонувшего мужчины нашли в озере в Новокузнецке

Житель Новокузнецка утонул в озере. Его тело нашли сотрудники МЧС. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на областной Следком.

Уточняется, что мужчина отдыхал с семьей в доме у озера. Он был пьян и решил искупаться ночью. Мужчина не стал спускаться к пирсу и просто нырнул в воду со второго этажа.

«Очевидцы увидели, что в месте, где мужчина нырнул, по воде пошли пузыри. Родственники попытались найти его, однако не смогли», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют детали происшествия. Позже будет принято процессуальное решение.