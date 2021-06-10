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    10 июня 2021, 18:08

    Тело утонувшего мужчины нашли в озере в Новокузнецке

    Дарья Морозова

    Житель Новокузнецка утонул в озере. Его тело нашли сотрудники МЧС. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на областной Следком.

    Уточняется, что мужчина отдыхал с семьей в доме у озера. Он был пьян и решил искупаться ночью. Мужчина не стал спускаться к пирсу и просто нырнул в воду со второго этажа.

    «Очевидцы увидели, что в месте, где мужчина нырнул, по воде пошли пузыри. Родственники попытались найти его, однако не смогли», — рассказали в ведомстве.

    Правоохранители выясняют детали происшествия. Позже будет принято процессуальное решение.