«Тело успело только снять свои штаны». Житель Троицка рассказал о спасении женщины от мигранта-насильника

Павел из Троицка, спасший девушку от изнасилования в новогоднюю ночь, рассказал, что мигрант, напавший на нее, уже был со спущенными штанами. За них он и стащил ее с беззащитной женщины. О произошедшем мужчина рассказал изданию «Подъем».

Ночью 1 января Павел вышел прогуляться и заметил возню на парковке за выставочным центром.

«Тело успело только снять свои штаны. За них я его и стащил с нее», — сказал Павел.

Мужчина рассказал, что жертвой изнасилования чуть не стала мать двоих детей. По его словам, мигрант напал на женщину, которой 38 лет, потому что она невысокого роста и выглядит как девочка.

«Девушка сказала, что действовал он быстро и умело, возможно, это не первый случай на территории Троицка», — отметил спаситель.

Павел возмутился тем, что для наказания за попытку изнасилования, как оказалось, нужно как минимум два свидетеля.

Двое прохожих помогли Павлу сдать преступника Росгвардии. Свидетелей уже опросили. Мигранта задержали, он признал вину и ждет суда.

Павел отметил, что женщина, которую он спас, держится хорошо, он сам, возможно, даже больше переживает.

«Но помните! Это была попытка, а не изнасилование. Возможно, поэтому она держится молодцом», — подчеркнул он.

Мужчина также признался, что если бы он был пьян, то все могло бы закончиться по-другому.