Тело упавшего с моста мужчины выловили в реке под Петербургом

Тело упавшего с моста 42-летнего мужчины выловили в реке Севастьяновке в Ленинградской области. Труп направили в морг Приозерской центральной районной больницы.

Уточняется, что накануне в МВД Приозерского района сообщили, что местный житель упал с моста в реку Севастьяновку. На место прибыли сотрудники МЧС. Они достали тело мужчины на берег, сообщило ИА «Невские новости».

По информации спасателей, труп находился в 50 метрах от моста. Тело погибшего доставят в морг для выяснения причин смерти.