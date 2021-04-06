Тело умершей женщины достали из воды около Казачьего моста в Петербурге

Женщину без признаков жизни поймали в воде около Казачьего моста в Санкт-Петербурге. На берег ее тело доставили спасатели. Предположили, что ей было в районе от 45 до 55 лет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

В ведостве подтвердили информацию об утонувшей в реке Монастырке днем 5 апреля. Выясняются детали произошедшего. Помимо этого, правоохранителям придется установить личность найденной женщины, дополнили в ИА «Невские новости». На день раньше в водах Обводного канала также нашли человека. Его ищут с применением гидролакатора.