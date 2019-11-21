Тело участкового с пулевым ранением нашли на служебной стоянке в Подмосковье

Участкового уполномоченного нашли мертвым в собственной машине, закрытой изнутри. Машина стояла на служебной стоянке на территории опорного пункта в городе Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. Начата проверка.

Тело 26-летнего участкового обнаружили 20 ноября. Он сидел на переднем сидении в собственной машине, автомобиль при этом был закрыт изнутри. Следователи регионального СК незамедлительно организовали доследственную проверку.

«В ходе осмотра места происшествия с участием следователей-криминалистов, а также осмотром записей с камер видеонаблюдения установлено, что автомобиль был закрыт изнутри, а потерпевший сел на переднее сидение один и более из него не выходил», — рассказали в Следственном комитете Подмосковья.

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Как предварительно выяснили следователи, рядом с машиной участкового посторонних не было. Разбирательство продолжается.

Назначены судебно-медицинская, а также баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК Московской области.