Тело убитой женщины скинули с балкона в Челябинской области

Накануне в Челябинской области нашли труп женщины, тело которой выкинули с балкона, чтобы скрыть убийство. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, в минувшие выходные женщина выпивала вместе со знакомыми. Между ней и одним из собутыльников вспыхнула ссора, в ходе которой он избил ее. Полученные травмы оказались смертельными. Она умерла прямо в квартире. Мужчины испугались и покинули жилище. На следующий день они вернулись и выбросили труп с балкона. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.