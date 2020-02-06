06 февраля 2020, 10:09
Тело убитого россиянина нашли в монастыре в Грузии
Труп россиянина обнаружили в монастыре у грузинского села Марткопи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.
В келье монастыря нашли тело убитого мужчины в возрасте 50 лет. На трупе выявили ножевые ранения. Предполагается, что напавший и жертва жили вместе в келье.
Руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе пояснил, что «монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами».
«Насколько нам известно, один психический больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», — уточнил он.
Сейчас сотрудники полиции выясняют детали инцидента.