Тело туриста из Саратова нашли в абхазском море

Турист из Саратова утонул в Абхазии 4 июля. Тело пострадавшего нашли близ морского побережья абхазской Гагры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Тело погибшего отправили в морг Гагрской районной больницы. Вскоре его планируют транспортировать домой. Свидетелями гибели мужчины были посетители пляжа. Они не смогли оказать ему помощь из-за того, что волны достигали трех метров.

Ранее в Кемеровской области утонул 64-летний мужчина во время рыбалки. Знакомый попытался спасти мужчину, однако сделать этого не удалось.