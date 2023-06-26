Происшествия 26 июня 2023, 02:41 Тело третьего утонувшего ребенка нашли в Приморье МЧС Приморья: найдено тело третьего утонувшего на реке Арсеньевка ребенка Пресс-служба МЧС

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Тело третьего пропавшего ребенка обнаружили на реке Арсеньевка в Яковлевском районе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«Найдено тело третьего утонувшего ребенка», — сказано в сообщении.

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Трое детей 24 июня ушли на реку в Яковлевском районе Приморья и не вернулись домой. Дети отправились купаться без присмотра родителей. Поисками занялись полицейские, спасатели и волонтеры. Прокуратура региона организовала проверку по факту пропажи детей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту исчезновения детей в Приморском крае.

Тело первого ребенка спасатели обнаружили на следующий после пропажи день, 25 июня, на дне реки, неподалеку от места купания. Через несколько часов стало известно об обнаружении тела второго из трех детей. К вечеру воскресенья неизвестной оставалась судьба 11-летней девочки. Сейчас спасатели сообщили об обнаружении ее тела.

Как отмечали ранее в МЧС, как правило, подобные трагедии на воде происходят из-за невнимательности и беспечности взрослых.