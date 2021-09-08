Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Ногинске

Тело погибшего ребенка извлекли из-под завалов дома в Ногинске, где утром в среду прогремел мощный взрыв газа. Как рассказали «360» в региональном МЧС, жертвой стала девочка-подросток.

Тела еще двоих жертв спасатели обнаружили ранее, погибли мужчина и женщина. Пропавшими без вести теперь числятся три человека. Всего при взрыве пострадали 17 жителей дома, шестеро из них доставлены в больницу. Среди получивших ранения есть дети. Из здания экстренно эвакуировали всех жильцов, в целом свыше 170 человек.

Взрыв произошел рано утром в квартире на третьем этаже, в которой проживала многодетная семья. Взрывная волна повредила 24 квартиры, большинство из них практически полностью разрушены. Повреждены также перекрытия между этажами, рухнула часть стены. Волна была такой силы, что выбило окна в зданиях неподалеку.

Возбуждено уголовное дело. Предположительно, в квартире могла всю ночь оставаться включенной плита, чтобы дома было теплее. Газ мог погаснуть, а при щелчке выключателя воспламениться. Теперь предстоит провести проверки, обследовать дом на степень его разрушений и опасности. Семьи всех жертв трагедии получат по миллиону рублей, до полумиллиона полагается родственникам пострадавших.