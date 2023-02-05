Происшествия 05 февраля 2023, 11:26 Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов дома в Донецке Мэр Донецка Кулемзин сообщил о третьем погибшем под завалами дома в Донецке РИА «Новости»

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Спасатели извлекли тело третьего погибшего под завалами дома в Киевском районе Донецка, поврежденного при обстреле со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При разборе завалов дома на улице Артема обнаружили тело еще одного погибшего мужчины. Анкетные данные устанавливаются», — написал он.

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Украинские националисты обстреляли густонаселенный район Донецка утром 4 февраля, выпустив прямой наводкой около десяти ракет. Снаряды попали в жилой многоквартирный дом, разрушив часть перекрытия и кровли на верхнем этаже.

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В субботу спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины, а на работах в воскресенье обнаружили труп женщины.

Кулемзин предполагал, что под обломками могли находиться до пяти человек. МЧС по Донецкой Народной Республике показывало видео разбора завалов.