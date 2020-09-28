Тело трехлетней девочки нашли в Свердловской области

Тело пропавшей трехлетней девочки нашли под Каменском-Уральским в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«По факту обнаружения вечером 27 сентября тела трехлетней девочки проводится доследственная проверка, в ходе которой тщательно выясняются все обстоятельства случившейся трагедии», — отметил руководитель следственного отдела по городу Андрей Первушин.

Он пояснил, что при внешнем осмотре умершей признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело направили на вскрытие для установления точной причины смерти, информирует сайт URA.ru.

Ребенок пропал рядом с селом Покровское. В этот момент родители отдыхали с шашлыками на берегу реки Камышенки. Девочка осталась без присмотра. В поисках участвовали полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Тело пропавшей нашли в реке.