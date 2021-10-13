Тело спортсменки Тироп обнаружили в ее доме в Кении

Известную бегунью из Кении Агнес Джебет Тироп обнаружили в ее доме в Итене мертвой. Тело женщины было покрыто ножевыми ранениями. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Кении.

Следователи предполагают, что смерть наступила в результате насильственных действий. Подозрения упали на супруга погибшей. Спортсменка дважды была бронзовой призеркой мировых первенств в беге на 10 тысяч метров — в 2017 и 2019 годах. На Олимпиаде в Токио девушка заняла четвертое место в финальном забеге на пять тысяч метров.