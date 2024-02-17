Происшествия 17 февраля 2024, 19:04 Тело сотрудника ГИБДД рядом с охотничьим ружьем нашли в Екатеринбурге Ura.ru: в Екатеринбурге обнаружили тело сотрудника полиции РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Екатеринбурге нашли тело майора полиции, который работал в Госавтоинспекции. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По предварительной информации, рядом с телом правоохранителя обнаружили охотничье ружье.

Реклама

В главке Следственного управления СК России по Свердловской области уточнили, что следователи начали проверку по факту ЧП. Тело полицейского отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Данные о наступлении смерти инспектора ГИБДД в результате противоправных действий посторонних лиц не поступали», — заявил глава пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых.

Издание E1.ru со ссылкой на источник сообщило, что полицейский покончил с собой. Родные рассказали, что мужчина в последнее время ни на что не жаловался.

В начале января под окнами дома в Западном административном округе Москвы нашли тела 40-летнего сотрудника полиции и женщины.