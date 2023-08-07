Происшествия 07 августа 2023, 01:32 Тело сбежавшего из детского лагеря подростка нашли в Волгоградской области Pxhere

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Тело 14-летнего подростка нашли в реке Иловля в Волгоградской области. До этого ребенок самовольно покинул территорию детского лагеря. Тело мальчика обнаружили при проведении поисковых мероприятий, сообщила пресс-служба СК России по региону.

«Следственным отделом по городу Камышин следственного управления СК по области организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка», — сообщили в ведомстве.

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По предварительным данным, подросток вместе с товарищем 4 августа ушел с территории детского лагеря в селе Умет Камышинского района. Ребенок пошел купаться на реку Иловля в необорудованном для этого месте.

«В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не вынырнул», — сообщили в региональном СК.

Тело ребенка обнаружили 6 августа в ходе поисковых мероприятий. Как указали в ведомстве, признаков криминального характера смерти не установили.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям сотрудников детского лагеря», — заключили в СК по Волгоградской области.

Во время купания в реке Сура в Пензе утонул девятилетний мальчик. Областное управление СК России возбудило уголовное дело. Ребенок вместе со своими сверстниками находился на необорудованном для купания пляже без присмотра взрослых.