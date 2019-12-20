20 декабря 2019, 18:28
Тело с обглоданным лицом нашли в Петербурге. Оно вмерзло в лед
Накануне в Санкт-Петербурге геодезист нашел труп неизвестного мужчины, вмерзший в придорожную канаву. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, геодезист обнаружил труп в районе Обуховского проезда во время проведения работ. Оказалось, что животные объели лицо погибшего до кости. Остальные части тела не пострадали, так как были скрыты под водой. Каких-либо документов при мужчине не было. ИА Nation News уточнило, что труп направили в морг для вскрытия, дабы установить причину смерти.