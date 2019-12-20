Тело с обглоданным лицом нашли в Петербурге. Оно вмерзло в лед

По данным издания, геодезист обнаружил труп в районе Обуховского проезда во время проведения работ. Оказалось, что животные объели лицо погибшего до кости. Остальные части тела не пострадали, так как были скрыты под водой. Каких-либо документов при мужчине не было. ИА Nation News уточнило, что труп направили в морг для вскрытия, дабы установить причину смерти.