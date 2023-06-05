Происшествия 05 июня 2023, 12:32 Тело рыбака нашли в реке Зай в Нижнекамском районе Татарстана

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В Нижнекамском районе Татарстана спасатели извлекли из реки Зай тело рыбака. Об этом собощил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

По предварительной информации, мужчина упал с берега во время рыбалки. Тело рыбака было найдено в восьми метрах от берега вблизи села Нижние Челны.

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