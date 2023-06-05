05 июня 2023, 12:32
Тело рыбака нашли в реке Зай в Нижнекамском районе Татарстана
В Нижнекамском районе Татарстана спасатели извлекли из реки Зай тело рыбака. Об этом собощил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.
По предварительной информации, мужчина упал с берега во время рыбалки. Тело рыбака было найдено в восьми метрах от берега вблизи села Нижние Челны.
Реклама
Всего с 21 по 24 мая в республике утонули три человека, двое из которых несовершеннолетние.
Татарстан
Рыбалка
Реклама
Реклама