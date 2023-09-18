Происшествия 18 сентября 2023, 05:41 Тело рыбака нашли через год после его пропажи Ura.ru: труп рыбака обнаружили через год после его пропажи в Челябинской области Pxhere

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Труп рыбака, который пропал больше года назад, обнаружили в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника издания, останки мужчины нашли в трех километрах от деревни Анновка. Также на месте обнаружили удочку, болотные сапоги и рюкзак с личными вещами. В рюкзаке были нож, вилка и наручные часы.

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Установили личность погибшего. Им оказался пропавший 19 июня 2022 года 62-летний мужчина. Он ушел в лес и не вернулся. На теле, по предварительным данным, не было видимых признаков насильственной смерти. Специалистам предстоит установить точную причину смерти мужчины.

Ранее стало известно, что в Элисте возобновили поиски бесследно пропавшего в 1993 году ребенка. В уголовном деле сохранилась только одна фотография девочки. Однако есть шанс, что она все-таки жива. Поиски возобновили в Калмыкии, а также в Дагестане. Как уточнял источник РИА «Новости», тело девочки так и не нашли, поэтому приоритетной версией остается похищение.