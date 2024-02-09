Происшествия 09 февраля 2024, 15:31 Тело ростовчанина обнаружили на ж/д перегоне Зоосад — Сельмаш

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Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 43-летнего ростовчанина, тело которого обнаружили на железнодорожном перегоне Зоосад — Сельмаш. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СКФО.

Согласно предварительным данным, мужчину из-за нарушений правил безопасности насмерть сбил поезд. Организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.