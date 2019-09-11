Тело российского военного нашли в квартире в Гюмри

В Армении нашли мертвым военнослужащего с российской базы. Как сообщили в СК, на теле погибшего были обнаружены царапины.

Как сообщила РИА «Новости» представитель СК Армении Наира Арутюнян, тело военнослужащего нашли в одной из квартир в Гюмри. Сейчас ведомство изучает обстоятельства гибели мужчины.

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Тело военнослужащего нашли в квартале Муш. По данным издания, царапины были на лице, правой руке и правой ноге.

В Гюмри находится 102-я российская военная база, она несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.