Происшествия 06 января 2024, 19:01 Тело российского туриста нашли под окнами кондоминиума в Таиланде Российский турист погиб при падении с восьмого этажа в Таиланде Varuth Pongsapipatt / Global Look Press

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Тело 42-летнего гражданина России нашли у кондоминиума в курортной Паттайе на восточном побережье Таиланда. Об этом сообщила газета Pattaya News.

Погибшего нашли в ночь на субботу рядом с восьмиэтажным зданием в районе Джомтьен. Мужчина жил в одной из квартир этого дома.

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По словам охранника кондоминиума, за несколько часов до гибели россиянин шумел и странно себя вел. Когда соседи вызвали полицию, он забрался на верх дома и скрылся. Спустя час охранник услышал характерный для падения с высоты звук. Вскоре он обнаружил погибшего.

Полицейские не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Точную причину смерти россиянина установит экспертиза.

В воскресенье, 31 декабря, на Пхукете скоростной катер с российскими туристами врезался в скалы. Погибла пятилетняя девочка, еще семь человек получили ранения.