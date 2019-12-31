31 декабря 2019, 20:37
Тело российского пилота нашли на пляже в Майами
На пляже в Майами обнаружили тело 47-летнего российского пилота. Об этом сообщило РЕН ТВ.
Обстоятельства находки не уточняются.
По данным СМИ, мужчина был сотрудником российской авиакомпании. Его самолет 28 декабря прибыл из Москвы.
Сообщается, что экипаж воздушного судна остановился в отеле Ramada Beach Resort перед перелетом домой на время отдыха. Именно неподалеку от него на берегу нашли тело 47-летнего пилота.
Причину смерти россиянина установят специалисты, сообщило ИА Nation News.