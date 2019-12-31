Тело российского пилота нашли на пляже в Майами

Обстоятельства находки не уточняются.

По данным СМИ, мужчина был сотрудником российской авиакомпании. Его самолет 28 декабря прибыл из Москвы.

Сообщается, что экипаж воздушного судна остановился в отеле Ramada Beach Resort перед перелетом домой на время отдыха. Именно неподалеку от него на берегу нашли тело 47-летнего пилота.

Причину смерти россиянина установят специалисты, сообщило ИА Nation News.