Тело ребенка обнаружили в реке Сакмара в Оренбурге

В реке Сакмара в Оренбурге водолазы извлекли из воды тело ребенка. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на главное управление МЧС по области.

Инцидент произошел накануне в районе пляжа «Радуга». Ребенок вместе с другими детьми решил переплыть реку. В каком-то момент он начал тонуть. Прибывшие на место ЧП спасатели констатировали смерть мальчика.

Пляж «Радуга» пользуется популярностью у местных жителей, несмотря на то, что в этом году его не внесли в список официальных.