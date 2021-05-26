Тело ребенка нашли в пруду в Ивановской области. СК начал проверку

Тело ребенка обнаружили в пруду в городе Фурманов. Следователи уже начали проводить доследственную проверку. Предварительно они выяснили, что мальчик утонул во время купания.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Правоохранители установили, что 13-летний мальчик днем 26 мая пошел гулять со сверстниками. Во время прогулки он решил искупаться в пруду, но из воды выбраться уже не смог. Позже тело ребенка нашли в пруду.

После завершения проверки следователи примут процессуальное решение. Пока все обстоятельства и причины гибели ребенка продолжают выяснять. Также следователи напомнили о необходимости соблюдать основные правила безопасного поведения на воде. Взрослые должны помнить, что детей нельзя оставлять одних без присмотра у водоемов.