11 мая 2023, 22:12
Тело ребенка нашли в квартире на западе Москвы
Источник «360»: тело четырехлетнего мальчика обнаружили в квартире на западе Москвы
Женщина ранила ребенка в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города. К моменту приезда правоохранителей мальчик был уже мертв, женщину задержали.
Все произошло в доме на Рублевском шоссе в Западном административном округе Москвы. Для того, чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вскрывать входную дверь.
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В жилом помещении обнаружили тело четырехлетнего мальчика, вместе с ним в квартире находилась женщина. Сейчас она задержана.
Следователям предстоит установить все детали произошедшего.
Дети
Полиция
Москва 2023
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