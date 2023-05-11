Эксклюзив 11 мая 2023, 22:12 Тело ребенка нашли в квартире на западе Москвы Источник «360»: тело четырехлетнего мальчика обнаружили в квартире на западе Москвы РИА «Новости»

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Женщина ранила ребенка в квартире на западе Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города. К моменту приезда правоохранителей мальчик был уже мертв, женщину задержали.

Все произошло в доме на Рублевском шоссе в Западном административном округе Москвы. Для того, чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вскрывать входную дверь.

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В жилом помещении обнаружили тело четырехлетнего мальчика, вместе с ним в квартире находилась женщина. Сейчас она задержана.

Следователям предстоит установить все детали произошедшего.