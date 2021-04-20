Тело ребенка найдено под завалами в Нижегородской области

Под завалами частично обрушившегося из-за взрыва газа жилого дома в нижегородском селе Маргуша спасатели обнаружили тело ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Младенца 2021 года рождения нашли в 2:25. Ребенок погиб. Специалисты продолжают работы по разбору завалов.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что больше под обломками людей нет, а судьба всех жильцов дома установлена. Открытое горение в доме ликвидировали. Для борьбы с последствиями ЧП привлекли 243 человек и 57 единиц техники.

«В результате происшествия пострадали восемь человек», — заявили в МЧС. Двух пострадавших отпустили домой.

Ранее сообщалось, что местные власти намерены выплатить родственникам погибших 200 тысяч рублей. Пострадавшим при взрыве была обещана материальная помощь в размере 100 тысяч.

Взрыв в трехэтажном кирпичном доме села Маргуша раздался вечером 19 апреля. Начавшийся пожар охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров. Перекрытия четырех квартир на втором и третьем этажах обрушились.