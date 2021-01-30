Тело рабочего обнаружили на стройке в Новой Москве

Рабочий умер на стройке в Новой Москве. Причина смерти мужчины неизвестна. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на строящемся объекте. Что стало причиной смерти, неизвестно. По одной из версий, рабочий мог скончаться при падении в шахту лифта.

Ранее сообщалось, что в период коронавирусной пандемии в разных регионах России сокращение иностранных рабочих составило от 20% до 50%. Из-за оттока трудовых мигрантов некоторое строительные объекты могут не успеть сдать в установленные сроки. В декабре иностранцев, работающих на стройках в РФ, обязали проходить тестирование на коронавирус. Соответствующие рекомендации были утверждены Роспотребнадзором, сообщала НСН. Отмечалось, что при положительном тесте на коронавирус мигрантов будут отправлять в больницу для лечения, при отрицательном — в обсерватор на две недели, после чего нужно будет повторно пройти тестирование.