Тело рабочего обнаружили на стройке в Новой Москве
Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на строящемся объекте. Что стало причиной смерти, неизвестно. По одной из версий, рабочий мог скончаться при падении в шахту лифта.
Ранее сообщалось, что в период коронавирусной пандемии в разных регионах России сокращение иностранных рабочих составило от 20% до 50%. Из-за оттока трудовых мигрантов некоторое строительные объекты могут не успеть сдать в установленные сроки. В декабре иностранцев, работающих на стройках в РФ, обязали проходить тестирование на коронавирус. Соответствующие рекомендации были утверждены Роспотребнадзором, сообщала НСН. Отмечалось, что при положительном тесте на коронавирус мигрантов будут отправлять в больницу для лечения, при отрицательном — в обсерватор на две недели, после чего нужно будет повторно пройти тестирование.