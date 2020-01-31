Тело рабочего нашли под завалами спорткомплекса «Петербургский»

Об этом сообщил RT ГУ МЧС по городу Алексей Аникин. В ближайшее время погибшего извлекут из-под завала.

Он также отметил, что не видит опасности дальнейшего обрушения.

По информации 78.ru, погибший мужчина был мастером-газорезчиком. По неподтвержденной информации, он был пристегнут к строительной люльке тросом, однако страховку перерезали металлические обломки.

По предварительной версии, спровоцировать обвал здания могло нарушение правил его демонтажа. СКК «Петербургский» начали сносить, чтобы построить на его месте ледовую арену. Она может стать одной из крупнейших в мире.