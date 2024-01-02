Происшествия 02 января 2024, 00:18 Тело провалившегося под лед мужчины нашли в Саратовской области РИА «Новости»: мужчина погиб в провалившемся под лед автомобиле на Волге РИА «Новости»

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Один человек погиб в автомобиле, ушедшем под лед на Волге в Саратовской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«Водолазы достали из воды тело мужчины 1978 года рождения, передали сотрудникам полиции», — рассказал чиновник.

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Ранее Юрин сообщил, что за 1 января две машины ушли под лед на Волге в Саратовской области. Первый случай произошел около семи часов вечера вблизи села города Маркс. Там водитель и пассажир смогли самостоятельно выбраться на крышу автомобиля. Спасатели отбуксировали машину к берегу и передали пострадавшим медикам.

Второй случай произошел вблизи поселка Ровное. Там также машина ушла под лед, но информации о жертвах и пострадавших не было.

Ранее мужчину, упавшего в Москву-реку, спасли в районе Даниловской набережной. Он находился в 40 метрах от берега. Спасатели достали его из реки на борт аэролодки, оказали первую медицинскую помощь и доставили на берег. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением, передала «Вечерняя Москва».