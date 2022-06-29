Тело пропавшей в середине июня женщины обнаружили в Новосибирской области

Тело 32-летней женщины обнаружили в Куйбышеве Новосибирской области. Погибшая пропала 17 июня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

Погибшая являлась жительницей деревни Константиновка. Она покинула дом после ссоры с сестрами 16 июня. Поисками женщины занимались члены поискового отряда «Лиза Алерт». Информация о гибели женщины поступила 28 июня. У нее осталось двое детей. Члены спасательной группы выразили соболезнования родственникам.