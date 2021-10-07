Тело пропавшей в Кемеровской районе пенсионерки нашли в болоте

Труп пенсионерки, пропавшей неделю назад, нашли в болоте в Кемеровском районе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Женщина пропала 29 сентября. Ее обнаружили мертвой в болоте. Выяснилось, что она умерла, когда ушла на пастбище искать потерявшуюся корову. Телефон женщина с собой не брала.

Женщину искали спасатели Агентства по защите населения, сотрудники Кемеровского ПАСО, волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» и члены Студенческого спасательного корпуса. Точная причина смерти пенсионерки пока неизвестна.