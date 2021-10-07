07 октября 2021, 19:58
Тело пропавшей в Кемеровской районе пенсионерки нашли в болоте
Пенсионерка пропала в Кемеровском районе 29 сентября
Труп пенсионерки, пропавшей неделю назад, нашли в болоте в Кемеровском районе. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Женщина пропала 29 сентября. Ее обнаружили мертвой в болоте. Выяснилось, что она умерла, когда ушла на пастбище искать потерявшуюся корову. Телефон женщина с собой не брала.
Женщину искали спасатели Агентства по защите населения, сотрудники Кемеровского ПАСО, волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» и члены Студенческого спасательного корпуса. Точная причина смерти пенсионерки пока неизвестна.