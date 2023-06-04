Происшествия 04 июня 2023, 23:25 Тело пропавшей в декабре лыжницы нашли в Карелии Тело пропавшей в декабре 2022 года Анны Михайловой нашли в озере в Карелии Unsplash

Читать 360tv в

В Карелии спасатели нашли тело женщины, пропавшей в декабре 2022 года. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе добровольного поискового отряда Сортавала «Длинный берег».

Тело нашли в озере. Лыжница Анна Михайлова пропала 16 декабря 2022 года. Она отправилась на лыжную прогулку и перестала выходить на связь.

Реклама

«Найдена, погибла <…> Соболезнования родным и близким», — сообщили поисковики.

Для поисков привлекали судно на воздушной подушке, использовали квадрокоптер. Местные жители предполагают, что Анна вышла на лед на озере, который в том месте очень тонкий и не выдерживает вес человека. Лед мог с легкостью проломиться, считают старожилы. В комментариях люди выразили соболезнования родным погибшей девушки.