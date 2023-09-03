Происшествия 03 сентября 2023, 21:21 Тело пропавшей сургутянки нашли спустя месяц поисков «Лиза Алерт»: Пропавшую жительницу Сургута нашли мертвой РИА «Новости»

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В Свердловской области нашли тело пропавшей больше месяца назад 38-летней жительницы Сургута Юлии Истоминой. Женщина перестала выходить на связь 26 июля. 1 сентября ее тело нашли, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найдена. Погибла. Благодарим всех, кто помогал в поиске! Наши соболезнования родным и близким», — сообщили в социальных сетях поискового отряда.

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Обстоятельства гибели женщины не разглашаются.

В августе в лесополосе Свердловской области нашли тело 16-летней школьницы без признаков насильственной смерти. Накануне вечером девушка возвращалась домой на поздней электричке. Транспорт уже не ходил, и от станции школьница пошла пешком через лесополосу.

По предварительной версии, школьница отравилась синтетическим препаратом. Какое именно это было вещество, пока неизвестно.

При этом отец погибшей заявил, что девушка не употребляла запрещенные вещества и не имела проблем со здоровьем.