Происшествия 03 мая 2023, 16:30 Тело пропавшей студентки СПбГУ обнаружили в Петергофе

Читать 360tv в

В Петергофе обнаружили тело девушки, которая пропала 26 декабря. Об этом сообщил 78.ru.

В день пропажи 19-летняя студентка первого курса факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета надела бирюзовое пальто, светлые штаны и кроссовки. Девушка ушла в неизвестном направлении.

Реклама

Через три дня ее поисками занялись сотрудники и волонтеры «ЛизаАлерт». Найти ее тело удалось лишь спустя пять месяцев, написали «Невские новости».