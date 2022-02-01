Тело девочки, которую почти неделю искали в Новгородской области, обнаружила соседка. Женщина убирала снег на своем участке возле частного дома, когда наткнулась на труп. Подробности обнаружения погибшего ребенка сообщил источник Life.

По словам источника издания, на теле не было следов насильственной смерти, но есть версия, что девочку могли подбросить на участок соседки. Ребенок не смог бы перелезть через забор.

Источник издания уточнил, что двор соседей, где нашли тело, находится всего в 50 метрах от дома, где жила погибшая. Собеседник Life добавил, что она лежала лицом вниз, рядом было немного крови.

Девочке был год и девять месяцев. Ребенок пропал в Холме в ночь на 25 января. По факту случившегося возбудили дело по статье об убийстве. Мать девочки и ее сожителя задержали и поместили под стражу. Еще одно дело по статье о халатности открыли против сотрудников комитета образования администрации района.

По данным СК, семья девочки состояла на учете в органах системы профилактики. У ее матери есть еще семь детей. Их изъяли и поместили в детские дома из-за плохих условий содержания.