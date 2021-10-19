Тело пропавшей девушки обнаружили под Выборгом

Спасатели извлекли со дна озера Александровское под Выборгом тело яхтсменки, которая пропала 15 октября. Об этом сообщило ИА Nation News.

Спортсменка пропала во время катания на яхте 15 октября, несколько дней спустя сотрудники поисково-спасательного отряда Приозерска обнаружили труп. Информацию они передали в правоохранительные органы. Причины гибели девушки выясняются.