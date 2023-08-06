Происшествия 06 августа 2023, 19:54 Тело пропавшей девочки нашли на кладбище под Белгородом СК: пропавшую 15-летнюю школьницу нашли убитой в белгородском поселке Разумный Пресс-служба Следственного комитета

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Тело 15-летней школьницы нашли в поселке Разумное в Белгородской области. По факту убийства девочки следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального СК в Telegram-канале.

По предварительным данным, несовершеннолетняя пропала после того, как ушла из дома. С собой у нее был телефон и рюкзак. Родственники школьницы обратились с заявлением в полицию.

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Следственный комитет Белгородской области начал проверку по факту исчезновения девочки. После того, как тело пропавшей обнаружили, в СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным РЕН ТВ, тело школьницы нашли на кладбище. Причина ее смерти устанавливается. Расследование дела продолжается.

Ранее в Челябинской области пропавшую 11-летнюю девочку нашли мертвой. В убийстве заподозрили отца одной из подруг школьницы, он уже признался в преступлении.