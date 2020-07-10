Тело пропавшей 16-летней девушки обнаружили в реке под Армавиром

Тело пропавшей три дня назад 16-летней девушки обнаружили в реке в районе села Капланово под Армавиром в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели заключили, что поисково-спасательные работы были завершены. Следователи проводят проверку по факту случившегося, информирует сайт «Юга.ру».

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, по итогам будет вынесено процессуальное решение», — отметили сотрудники СУ СК РФ по региону.

По предварительной информации, 7 июля девушка пошла купаться со знакомыми в реке Кубани. Уточняется, что ее унесло течением. Когда приятели потеряли подругу из виду, они обратились в МЧС. Пропавшую искали более двух суток.