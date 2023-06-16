Происшествия 16 июня 2023, 19:34 Тело пропавшего в 2021-м году тюменца обнаружили в погребе

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Тело мужчины, который пропал в 2021 году, обнаружили в погребе дома в Омутинском районе Тюменской области. Об этом сообщил nashgorod.ru.

Как установили следователи, в июне 2021 года двое мужчин поссорились. Тогда один из них зарезал второго, а тело закопал в погребе заброшенного дома.

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«В ходе обыска в доме обвиняемого с применением специальной криминалистической техники, были найдены следы крови принадлежащей потерпевшему», — отметили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей.