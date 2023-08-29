Происшествия 29 августа 2023, 04:28 Тело пропавшего туриста обнаружили на Авачинском вулкане МЧС Камчатки: на Авачинском вулкане нашли тело разбившегося туриста РИА «Новости»

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Камчатские спасатели обнаружили на Авачинском вулкане тело человека. Предположительно, это 22-летний турист из Санкт-Петербурга, который отправился на восхождение и пропал два дня назад. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Только что поисковая группа спасателей обнаружила тело человека на вулкане Авачинский. Вероятно, это тело человека, пропавшего там на днях. Предварительно — упал и разбился. Ведутся необходимые мероприятия», — написал Лебедев.

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По данным регионального МЧС, турист из Санкт-Петербурга отправиля на восхождение 27 августа. Позже его знакомая сообщила, что молодой человек не вернулся в лагерь и не выходит на связь.

В воскресенье, 27 августа, стало известно, что турист из Краснодара сорвался с горы и погиб при восхождении на Эльбрус.