Происшествия 23 июля 2023, 07:25 Тело пропавшего шестилетнего ребенка нашли в Кузбассе СК: в Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тело пропавшего шестилетнего ребенка обнаружили в водоеме в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

«Тело мальчика обнаружили в ходе поисковых мероприятий в водоеме рядом с домом потерпевшего», — заявили в ведомстве.

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Следователи СК России приступили к осмотру места происшествия. Они назначат и проведут необходимые экспертизы, которые установят причину смерти ребенка. Также специалисты выяснят условия и причины, способствовавшие гибели малолетнего ребенка.

СК уточнил, что о пропаже ребенка стало известно вечером в субботу, 22 июля. Мальчик вышел со своего приусадебного участка и не вернулся домой. Ведомство по факту его безвестного исчезновения завело уголовное дело.

Ранее стало известно о гибели маленького ребенка 2021 года рождения в реке в Забайкальском крае.