09 июля 2023, 17:26
Тело пропавшего месяц назад ребенка нашли в Иркутске
СК: в Иркутске нашли тело пропавшей месяц назад полуторогодовалой девочки
В Иркутске обнаружили тело полуторогодовалой девочки, пропавшей месяц назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.
Тело ребенка нашли в реке Ушакове неподалеку от торгового центра. О пропаже девочки стало известно 9 июня.
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По версии следствия, компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки. Малолетние были предоставлены самим себе, пока взрослые распивали спиртное. В какой-то момент родители обнаружили, что дочка пропала.
Следователи не исключили, что ребенок мог утонуть. До сегодняшнего дня поисковые мероприятия не приостанавливали.
На место обнаружения тела прибыли сотрудники МЧС и криминалисты, после осмотра его отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту гибели ребенка СК завел дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его расследование продолжается.
Ранее в Оренбургской области нашли тело пятилетней девочки, которая утонула в реке Самаре в 250 метрах от дома.
Дети
Следственный комитет России
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