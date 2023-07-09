Происшествия 09 июля 2023, 17:26 Тело пропавшего месяц назад ребенка нашли в Иркутске СК: в Иркутске нашли тело пропавшей месяц назад полуторогодовалой девочки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В Иркутске обнаружили тело полуторогодовалой девочки, пропавшей месяц назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

Тело ребенка нашли в реке Ушакове неподалеку от торгового центра. О пропаже девочки стало известно 9 июня.

Реклама

По версии следствия, компания взрослых вместе с детьми отдыхала на берегу реки. Малолетние были предоставлены самим себе, пока взрослые распивали спиртное. В какой-то момент родители обнаружили, что дочка пропала.

Следователи не исключили, что ребенок мог утонуть. До сегодняшнего дня поисковые мероприятия не приостанавливали.

На место обнаружения тела прибыли сотрудники МЧС и криминалисты, после осмотра его отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту гибели ребенка СК завел дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Его расследование продолжается.

Ранее в Оренбургской области нашли тело пятилетней девочки, которая утонула в реке Самаре в 250 метрах от дома.